Обиженный пилот в США соврал, что стюардесса задумала взорвать самолет

В США пилот авиакомпании Frontier Airlines заявил, что его бывшая девушка-стюардесса спланировала подрыв самолета. Таким способом он хотел сорвать судебное заседание о домашнем насилии, сообщил PYOK .

В ноябре 2024 года 25-летний Эндрю Бреннеман начал встречаться со стюардессой из той же авиакомпании, где работал вторым пилотом. Сначала все шло хорошо, но через пять месяцев девушка ушла и обвинила бывшего бойфренда в домашнем насилии — однажды он повалил ее на землю и пытался задушить, а после расставания присылал сообщения с угрозами.

Заседание суда в штате Кентукки планировалось на 9 мая, стюардесса рассчитывала получить чрезвычайный охранный ордер против Бреннемана. Но за день до слушания парень сообщил в полицию о том, что его бывшая девушка якобы планировала взорвать самолет. Ее сняли с рейса, но когда стало ясно, что пилот солгал, посадили на другой.

«Броннеман выдумал всю историю в надежде, что полиция удержит и не позволит присутствовать на судебном заседании», — рассказала она журналистам.

В июле пилота арестовали, Frontier Airlines отстранили его от работы. Из-за скандала стюардесса уволилась по собственному желанию.

