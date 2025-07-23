Сегодня 19:07 Огромная царапина на лысой голове. Как любовница унижала итальянского экс-министра 0 0 0 Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Италия

Отставки

Скандалы

Отношения

Женщины

Чиновники

Бывшая любовница экс-министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано жестко издевалась над ним и унижала, запрещая закрывать дверь в туалете. Подробности — в материале 360.ru.

Вранье и скандалы Санджулиано ушел в отставку в сентябре прошлого года из-за служебного романа с инфлюенсером Марией Розарией Бочча. Отношения пары сопровождались скандалами и враньем. Чиновник рассказывал, что хотел назначить Бочча на должность бесплатного консультанта по крупным мероприятиям, но в итоге передумал. В декабре 2024 года итальянские СМИ опровергли заявления экс-министра, опубликовав документы о назначении. Бочча в свою очередь солгала Санджулиано о беременности, сообщило издание Open.online.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Унижения, издевательства и запреты Сейчас Бочча находится под следствием по обвинению в нападении, преследовании, клевете и незаконном вмешательстве в частную жизнь. Прокуратура Неаполя завершила дело, в материалах которого говорится о 33 эпизодах преследования (сталкинга) с неприятными подробностями для достоинства и чести экс-министра. Например, в одной из командировок Бочча запрещала любовнику справлять естественную нужду в закрытом туалете — так она стремилась держать мужчину под контролем. Еще одним эпизодом стал снимок женщины на кинофестивале. Бочча сделала фото ради запугивания министра, который пришел на мероприятие с супругой.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Также прокуратура заявила, что любовница контролировала телефон Санджулиано через удаленный доступ. Надзорное ведомство включило в материалы дела происшествие с 10-сантиметровой царапиной, которую Бочча оставила любовнику на его лысой голове во время одной из ссор. Фото раны гож назад распространилось во всех итальянских СМИ. Когда экс-министр был дома у своих родителей, Бочча «приказала ему продолжать с ней телефонный разговор до тех пор, пока он не признается жене в измене». Перед уходом в отставку Санджулиано признался, что Бочча была его любовницей. Она неоднократно сопровождала его в командировках и на рабочих встречах. В прямом эфире итальянского телевидения экс-министр в слезах заверил зрителей, что тратил на женщину только личные, а не служебные деньги. Санджулиано попросил прощения у жены. В апреле 2025 года трибунал министров Италии закрыл дело о предполагаемых финансовых нарушениях в отношении чиновника во время романа с Бочча — против него не обнаружили никаких улик.