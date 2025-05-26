Психолог Чернякова назвала сталкинг провокатором проблем с психикой

Слежка, сообщения, звонки — все это может быть признаками сталкинга, опасного для психического здоровья явления. Об этом рассказала психолог Татьяна Чернякова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам специалиста, сталкинг оказывает длительное психологическое воздействие и подрывает чувство безопасности.

«У жертв сталкинга часто диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство, панические атаки, генерализованное тревожное расстройство», — предупредила эксперт.

Кроме того, постоянная слежка может привести к нарушению социальной жизни и изоляции, что способствует развитию чувства беспомощности. У жертв часто страдает самооценка, а качество жизни резко ухудшается, добавила психолог.

При первых признаках сталкинга необходимо фиксировать факты преследования, избегать контакта с преследователем и обращаться за помощью к юристам, полиции и психологам.