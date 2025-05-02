Нейросеть «оживила» фотографии подъема флага над Рейхстагом

RT превратил фотографии военкора Евгения Халдея в кинохронику с помощью нейросетей. Легендарные кадры ключевых событий Великой Отечественной войны обрели новую жизнь.
Среди «оживленных» фотографий — моменты от объявления войны до поднятия флага над Рейхстагом и первого Парада Победы.
Ранее стало известно, что лидеры 19 государств официально подтвердили свое намерение участвовать в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Сербии Александр Вучич, несмотря на критику и угрозы со стороны Евросоюза, решил посетить парад Победы в Москве.
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