Нейросеть «оживила» фотографии подъема флага над Рейхстагом

RT превратил фотографии военкора Евгения Халдея в кинохронику с помощью нейросетей. Легендарные кадры ключевых событий Великой Отечественной войны обрели новую жизнь.

Среди «оживленных» фотографий — моменты от объявления войны до поднятия флага над Рейхстагом и первого Парада Победы.

Ранее стало известно, что лидеры 19 государств официально подтвердили свое намерение участвовать в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Сербии Александр Вучич, несмотря на критику и угрозы со стороны Евросоюза, решил посетить парад Победы в Москве.