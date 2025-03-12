Серый кардинал Франции: как жена Макрона держит главные ниточки в своих руках

Президент Франции Эммануэль Макрон занимает свой пост с 2017 года. Политик моментально стал звездой, катапультировавшись всего за четыре года с должности никому не известного инвестиционного банкира в кресло главы государства. Почему — разбирался 360.ru.

Самое удивительное, что этим Макрон обязан в значительной степени в своей жене, Брижит Макрон, сообщил журнал Juste Milieu . Например, именно благодаря Брижит Эммануэль познакомился с главой Louis Vuitton Moët Hennessy, одним из самых богатейших людей мира Бернаром Арно. Журнал Marie Claire напоминал, что первая леди была раньше учительницей французского языка у братьев Дельфины Арно, когда они учились в лицее в 16-м округе Парижа.

Благодаря этому Брижит подружилась с самой Дельфиной Арно, которая жила с бизнесменом Ксавье Ньелем, который познакомил влиятельную предпринимательницу в медиасфере Мими Маршан и Брижит.

Они встретились весной 2016 года, когда Макрон планировал начать президентскую кампанию. Брижит хотела положить конец слухам о том, что Эммануэль гомосексуалист*. С ее подачи Маршан занялась созданием имиджа пары через срежиссированные фотографии, показывающие Брижит и Эммануэля на отдыхе, неизменно держащихся за руки. Благодаря Мими Маршан супруги Макрон попали на обложку Paris Match более двадцати раз.

Мадам Макрон или Тронье? Главная тайна жены президента Франции

Американская журналистка Кэндис Оуэнс на YouTube-канале раскрыла главную тайну жены президента Франции Брижит Макрон. Она уверена, что первая леди страны умалчивает не только про мужской пол.

Два дня назад Оуэнс выпустила первую часть расследования под названием «Становление Брижит: Знакомство», в котором выступила с разоблачением первой леди Франции Брижит Макрон. В расследовании журналистка утверждает, что жена действующего президента Франции в прошлом была мужчиной.