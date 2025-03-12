Серый кардинал Франции: как жена Макрона держит главные ниточки в своих руках
Президент Франции Эммануэль Макрон занимает свой пост с 2017 года. Политик моментально стал звездой, катапультировавшись всего за четыре года с должности никому не известного инвестиционного банкира в кресло главы государства. Почему — разбирался 360.ru.
Кто такая Брижит Макрон
Самое удивительное, что этим Макрон обязан в значительной степени в своей жене, Брижит Макрон, сообщил журнал Juste Milieu. Например, именно благодаря Брижит Эммануэль познакомился с главой Louis Vuitton Moët Hennessy, одним из самых богатейших людей мира Бернаром Арно. Журнал Marie Claire напоминал, что первая леди была раньше учительницей французского языка у братьев Дельфины Арно, когда они учились в лицее в 16-м округе Парижа.
Благодаря этому Брижит подружилась с самой Дельфиной Арно, которая жила с бизнесменом Ксавье Ньелем, который познакомил влиятельную предпринимательницу в медиасфере Мими Маршан и Брижит.
Они встретились весной 2016 года, когда Макрон планировал начать президентскую кампанию. Брижит хотела положить конец слухам о том, что Эммануэль гомосексуалист*. С ее подачи Маршан занялась созданием имиджа пары через срежиссированные фотографии, показывающие Брижит и Эммануэля на отдыхе, неизменно держащихся за руки. Благодаря Мими Маршан супруги Макрон попали на обложку Paris Match более двадцати раз.
Мадам Макрон или Тронье? Главная тайна жены президента Франции
Американская журналистка Кэндис Оуэнс на YouTube-канале раскрыла главную тайну жены президента Франции Брижит Макрон. Она уверена, что первая леди страны умалчивает не только про мужской пол.
Два дня назад Оуэнс выпустила первую часть расследования под названием «Становление Брижит: Знакомство», в котором выступила с разоблачением первой леди Франции Брижит Макрон. В расследовании журналистка утверждает, что жена действующего президента Франции в прошлом была мужчиной.
За основу Оуэнс взяла наработки коллеги по цеху Наташи Рей, которая несколькими годами ранее вела собственное расследование. Она утверждала, что при рождении будущая первая леди была мужчиной и носила имя Жан-Мишель Тронье.
Якобы настоящая Брижит была сестрой мальчика и скончалась еще в 1961 году. Свидетельства о смерти, как утверждается, нет, потому что во французских аналогах ЗАГСов в то время царил настоящий беспорядок.
Жена Макрона не женщина?
Для подтверждения теории Оуэнс отыскала записи старой телевизионной программы, в съемках которой принимал участие мальчик с таким же именем. С помощью нейросети она состарила фото ребенка и получила шокирующий результат — со снимка на неё смотрело то же лицо, что и у Бриджит.
При этом Оуэнс считает, что главная тайна Брижит Макрон даже не сокрытие факта о том, что она была мужчиной в прошлом. По мнению журналистки, еще до смены пола первая леди Франции строила отношения с женщиной по имени Вероника Дрю, пара имела троих детей.
После публикации первой части расследования Оуэнс предъявили угрозу иска со стороны юристов Елисейского дворца. Все это еще больше убедило женщину в том, что ее догадки правдивы. Судя по настрою журналистки, она намерена опубликовать и новые части своего расследования с новыми доказательствами.
Макрон в марте прошлого года впервые публично раскритиковал сообщения в СМИ по поводу пола его жены. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту главы президента, — «сфабрикованные сюжеты и ложная информация», которым люди верят и «начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни».
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