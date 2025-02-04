Вы знаете, что жена Эммануэля Макрона — не женщина вовсе, а мужчина? Точнее так: верите, что Брижит Макрон (она же Тронье) — мужчина? Слухи об этом ходили-бродили давно, были весьма резки и настойчивы. В последние дни они получили конкретный акцент: журналистка Кэндис Оутс опубликовала первую часть так называемого расследования.

Суть: Брижит Макрон на самом деле умерла (или исчезла) в далеком 1961-м, а ее личность присвоил себе ее брат Жан-Мишель Тронье. Эту теорию заговора впервые озвучила журналистка Наташа Рей в 2022 году. Почему бы и нет, что называется? Макроны, ясное дело, возмутились и стали протестовать, но дыма без огня не бывает. Тут, впрочем, не дым и не огонь, а вполне себе пепелище, ведь все основания для подозрения а-ля «Брижит Макрон — на самом деле мужчина», чего скрывать, есть. Однако прежде чем развить их, важно отметить: Наташа Рей — первая, указавшая на подлинную личину супруги французского президента, — по словам ее адвоката, уже попросила политического убежища в России. Вот вам и свобода слова по-европейски. Очевидно, Рей попала в ситуацию, когда она преследуема за попытку докопаться до сути, правды. Не факт, что Брижит Макрон — мужчина. Но Рей приводит доказательства (за ней следует другая журналистка Оутс), строит гипотезы, а ее прессуют только уже за это.

Фото: Эммануэль Макрон с женой. Henri Szwarc/Keystone Press Agency / Global Look Press

Такова демократия? Вероятно, этот вопрос необходимо задать Джулиану Ассанжу, Эдварду Сноудену или даже Петру Павленскому. Ведь последнего европейское сообщество хвалило и воспевало всячески, когда он поджигал двери на Лубянке, но быстро скрутило, когда он повторил похожий фокус с банком ЕС.

Что касается освобожденного Ассанжа, да, ранее он признался всего в одном обвинительном пункте. Но именно это признание создало опаснейший прецедент, фактически перечеркивающий любые попытки донести правду в будущем. После признания Ассанжа стало можно преследовать, обвинять и наказывать любого публициста, журналиста лишь за то, что он посмел опубликовать информацию о тех или иных домыслах и преступлениях. Повторюсь: судить и преследовать только лишь за публикацию. Это я опять же о свободе слова.

Фото: Sathiri Kelpa/Keystone Press Agency / Global Look Press

Что касается Брижит Макрон, то, размышляя о ее поле, ориентации, мы вступаем на опасный путь. Без сомнения, Брижит напоминает переодетого мужчину или перепрофилированного мужчину, но что делать, если она просто так выглядит? Затравить ее за это? Унизить? Оболгать? Или мы должны быть подобны тем «просвещенным европейцам», кто плодит идиотские мифы о России и русских? Проблема намного глубже. Можно, конечно, объяснять выбор Макрона его личными особенностями и предпочтениям (на вкус и цвет, как известно), но, боюсь, дело в другом.

Когда мы говорим об извращенных нравах европейских (или шире — западных элит), то ни в коем разе не преувеличиваем. Периодически всплывает информация о том, как, например, депутата ЕС поймали на педофилической оргии или как мэр бельгийского городка, состоя в браке, имея трех детей, спал с детьми-инвалидами. Таких историй, к сожалению, великое множество — перепачкаться можно, хочется пройти мимо, но они прут и прут, как грязевой поток с гор.

Только ли дело в том, что таковы сексуальные предпочтения власть имущих элит? И в этом тоже, но ключевое: так — через извращения — они сбиваются в группы влияния. Это своего рода обряд инициации, вступление в общество власть имущих. Хорошо это показали Роман Полански и Стэнли Кубрик в своих кинолентах — намекнули. Когда мы читаем о странных вечеринках, оргиях, то это лишь видимое, крошечное отражение того, что происходит внутри этих элит. Тех, кто держит власть. Или держал? Почему Трамп и его сподвижники так ополчились на движение ЛГБТ*? Не потому что же мальчики любят мальчиков, а девочки — девочек? Плевать Трампу на это (и среди трампистов хватает гомосексуалистов). Просто Дональд и его кураторы понимают: движение ЛГБТ* — нечто вроде политической секты, сборище тех, кто объединен и наделен властью, но при этом связан и другими, отчасти ритуальными отношениями. Эта политическая секта будет устранять любые угрозы для своей власти, что, собственно, мы всякий раз и наблюдаем. В том числе в истории с супругой (супругом?) Макрона.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.