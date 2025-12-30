Лабубу, ИИ и «Оземпик» попали в антитренды 2026 года

Игрушки лабубу и лекарства «Оземпик» выйдут из моды в 2026 году

Игрушка лабубу, повседневное использование искусственного интеллекта и «Оземпик» стали трендами уходящего года, однако они могут стать постыдными в 2026 году. Об этом сообщила британская газета The Independent.

Одним из главных антитрендов, по версии журналистов, будет использование ChatGPT. Былая ценность вернется ко всему, что сделано человеческими руками.

Упадок популярности также предрекли лабубу. Эксперты объявили конец 2025 года завершающим для них на фоне падения продаж.

Сюда же отнесли и использование таких лекарственных препаратов от диабета, как Mounjaro и «Оземпик» для похудения. В уходящем году люди часто жаловались на негативные эффекты после их применения, например, на выпадении волос и тошноту.

Кроме того, аналитики пришли к выводу, что излишняя откровенность в социальных сетях будет больше не интересна. Поэтому инфлюенсерам придется меньше делать акцент о своей жизни.

Всероссийский Дед Мороз рассказал, что дети перестали просить подарить им лабубу на Новый год. Зато достаточно часто выражают желание получить в качестве подарка Чебурашку.