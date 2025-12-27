Дед Мороз перестал получать от детей просьбы подарить им лабубу

Дети перестали просить подарить им лабубу на Новый год. Об этом РИА «Новости» сообщил Всероссийский Дед Мороз.

По его словам, некоторое время назад дети проявляли интерес к игрушке, но теперь к ней охладели.

«Лабубу дети просили в прошлом году и примерно до лета 2025 года. Сейчас интерес к этой игрушке у ребятишек пропал», — подчеркнул он.

Дед Мороз добавил, что достаточно часто его просят подарить Чебурашку, но популярности он сильно уступает лабубу.

«Искренне надеемся, что родители будут чаще читать своим деткам книги про Крокодила Гену», — отметил он.

Ранее в Подмосковье открыли несколько резиденций Деда Мороза. Лучшей в этом новогоднем сезоне признали акцию в Наташинском парке Люберец. В выходные в резиденция проведет интерактивную программу для детей.

Все желающие также могут присоединиться к общеобластным мероприятиям «Новый год в Подмосковье» и «Рождество в Подмосковье» 2 и 7 января. Гостям покажут интерактивные представления и концерты, планируются встречи со сказочными героями и зимние забавы.