Католического священника отстранили за оскорбление НЛО

Известного католического священника, психолога и экзорциста Стивена Россетти наказали за высказывания об НЛО. Он утверждал, что под видом пришельцев людям являлись демоны, а не представители внеземных цивилизаций. Об этом сообщил Newsweek .

Россетти опубликовал 29 мая видео, на котором рассуждал об НЛО. Как экзорцист он предупредил подписчиков, что демоны любят маскироваться, так как творить зло незаметно более эффективно.

«Они могут проникнуть вам в голову и манипулировать событиями в мире, чтобы подтолкнуть нас к совершению зла. <…> Я лично считаю, что, вероятно, многие, если не большинство, из этих наблюдений НЛО на самом деле связаны с демонами», — сказал священник.

На высказывания Россетти обратил внимание архиепископ Вашингтона, кардинал Роберт Элрой. Он отстранил священника от служения за то, что его слова противоречили католическому учению о демонах и экзорцизме.

Для священника такая реакция стала неожиданностью, и он публично принес извинения. Россетти известен как капеллан бейсбольной команды MLB, Washington Nationals, главный экзорцист Вашингтонской архиепархии и бывший руководитель Института Святого Луки в Силвер-Спринге, где лечили психически больных священнослужителей.

Ранее Пентагон опубликовал рассекреченные документы об НЛО. Среди них свидетельства астронавтов и военных, столкнувшихся с необъяснимыми явлениями.