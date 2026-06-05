Католического священника отстранили за оскорбление НЛО
Архиепископ Вашингтона отстранил экзорциста за сравнение НЛО с демонами
Известного католического священника, психолога и экзорциста Стивена Россетти наказали за высказывания об НЛО. Он утверждал, что под видом пришельцев людям являлись демоны, а не представители внеземных цивилизаций. Об этом сообщил Newsweek.
Россетти опубликовал 29 мая видео, на котором рассуждал об НЛО. Как экзорцист он предупредил подписчиков, что демоны любят маскироваться, так как творить зло незаметно более эффективно.
«Они могут проникнуть вам в голову и манипулировать событиями в мире, чтобы подтолкнуть нас к совершению зла. <…> Я лично считаю, что, вероятно, многие, если не большинство, из этих наблюдений НЛО на самом деле связаны с демонами», — сказал священник.
На высказывания Россетти обратил внимание архиепископ Вашингтона, кардинал Роберт Элрой. Он отстранил священника от служения за то, что его слова противоречили католическому учению о демонах и экзорцизме.
Для священника такая реакция стала неожиданностью, и он публично принес извинения. Россетти известен как капеллан бейсбольной команды MLB, Washington Nationals, главный экзорцист Вашингтонской архиепархии и бывший руководитель Института Святого Луки в Силвер-Спринге, где лечили психически больных священнослужителей.
Ранее Пентагон опубликовал рассекреченные документы об НЛО. Среди них свидетельства астронавтов и военных, столкнувшихся с необъяснимыми явлениями.