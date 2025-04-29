Тайна раскрылась. Ватикан мог скрывать контакты с пришельцами

Исследователи и уфологи призвали Ватикан обнародовать возможные документы о контактах с внеземными цивилизациями. Об этом сообщило издание Marca .

Интерес к закрытым архивам Апостольской библиотеки усилился после заявлений бывшего американского разведчика Дэвида Грушe. По его словам, Ватикан якобы помог США скрыть факт обнаружения НЛО в Италии в годы правления Муссолини, а Папа Пий XII содействовал передаче находки за океан.

Несмотря на спекуляции, официальный представитель архивов заявил, что среди хранящихся материалов нет упоминаний о внеземной жизни. Ученых и уфологов призвали прекратить «бесполезные попытки» искать подобные документы.

Светящиеся шары и «летающие дома»

Профессор Диана Уолш Пасулка из Университета Северной Каролины утверждала, что в Ватикане все же существуют отчеты о странных явлениях: речь идет о случаях, когда монашки якобы наблюдали светящиеся шары и «летающие дома». Пасулка считает, что эти события могут быть интерпретированы как встречи с НЛО, а не чудеса, однако уточняет, что архивисты сейчас заняты оцифровкой приоритетных документов.

Британский режиссер Марк Кристофер Ли также полагает, что Ватикан десятилетиями изучал феномен НЛО. По его информации, в Святом престоле даже существует специальный кардинал, ответственный за вопросы «первого контакта».

Инопланетяне — наши братья?

Журналист Хайме Мауссан напомнил, что отношение католической церкви к вопросу инопланетян эволюционировало. Он напомнил, что еще при Иоанне Павле II тема НЛО начала обсуждаться публично, а Папа Бенедикт XVI даже заявлял, что инопланетяне могут считаться «нашими братьями».

Мауссан выразил мнение, что современный Ватикан готов признать существование внеземной жизни, однако ожидает официального подтверждения от научного сообщества.

По словам исследователя, вопрос о раскрытии архивов и официальной позиции церкви по НЛО может встать на повестку дня с приходом нового папы римского. Конклав состоится уже 7 мая.