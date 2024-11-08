Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке сняли из космоса
На Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч. Видео, сделанное гидрометеорологическим спутником, показали в Telegram-канале Роскосмоса.
«Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов, вулкан выбросил столбы пепла на высоту от 10 до 11 километров над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку», — сообщили в корпорации.
За активностью вулкана продолжил следить спутник Роскосмоса «Арктика-М».
Вулканолог Павел Плечов рассказал, что Шивелуч довольно часто извергается, но сильные выбросы происходят один-два раза в год. По его словам, до Москвы пепел явно не дойдет, но вот маршруты самолетов при необходимости могут и скорректировать.
Ранее в поселке Усть-Камчатск отменили занятия в школах и детских садах из-за выпадения вулканического пепла.
До этого Шивелуч извергался в августе, выбросив пепел высотой до 2,5 километра, причем пепловый шлейф распространился на 60 километров.