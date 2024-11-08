Занятия в школах и детсадах на Камчатке отменили из-за пеплопада

В школах и детских садах Усть-Камчатского района Камчатки отменили занятия из-за пеплопада от вулкана Шивелуч. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация района.

«Работа средней школы № 2, а также детских садов „Ромашка“ и „Снежинка“ в поселке Усть-Камчатск прекращается в связи с выпадением вулканического пепла. Просим родителей забрать детей домой. Занятия в учреждениях дополнительного образования — детской школе искусств и спортивной школе отменены», — заявили в пресс-службе.

Учреждения образования в поселках Козыревск и Ключи работают в штатном режиме. В Усть-Камчатске отменили турнир по волейболу на Кубок главы Усть-Камчатского муниципального района среди женских и мужских команд, назначенный на 9 ноября.

В августе Шивелуч выбросил пепел высотой до 2,5 километра, пепловый шлейф распространился на 60 километров.