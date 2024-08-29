Столб пепла на высоту 2,5 км выбросил вулкан Шивелуч

Вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, выбросил пепел высотой до 2,5 километра. Пепловый шлейф распространился на 60 километров. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

По данным специалистов, в 09:30 по местному времени шлейф ресуспендированного пепла образовал сплошную полосу высотой до 2,5 километра над уровнем моря.

Также подчеркивается, что такой пепел может представлять угрозу для авиаперевозок в регионе. Ближайшее к вулкану населенное место — поселок Ключи в 50 километрах от него. Петропавловск-Камчатский расположен на расстоянии 450 километров.

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