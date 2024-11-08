Профессор Плечов: пепел вулкана Шивелуч с Камчатки не дойдет до Москвы

Вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, усилил извержение 7 ноября. Дойдет ли пепел до российской столицы, рассказал вулканолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ им. Ломоносова Павел Плечов в беседе с «Москвой 24».
Напомним, ученые зафиксировали три выброса на высоту от 5 до 11 километров над уровнем моря.
«Дойдет ли пепел до Москвы? До Москвы пепел явно не дойдет, потому что он будет двигаться в направлении на восток», — заверил эксперт.
Он напомнил, что Шивелуч извергается довольно часто. А вот сильные выбросы происходят один-два раза в год. С учетом сложившейся ситуации изменения в маршрутах самолетов — отработанная схема, подчеркнул Плечов.
Напавшие на россиянку вагнеровцы смогли избежать наказания
Новые уличные фонари установят в деревне Матвейково
Курганский губернатор рассказал, как в свое время велел ликвидировать диаспоры
Подмосковные спортсменки вышли в полуфинал чемпионата России по боксу
Фестиваль национальных культур начался в школе № 4 в Лобне
Студенты ГСГУ посетили международную конференцию по цифровым технологиям
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте