Профессор Плечов: пепел вулкана Шивелуч с Камчатки не дойдет до Москвы

Вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, усилил извержение 7 ноября. Дойдет ли пепел до российской столицы, рассказал вулканолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ им. Ломоносова Павел Плечов в беседе с « Москвой 24 ».

Напомним, ученые зафиксировали три выброса на высоту от 5 до 11 километров над уровнем моря.

«Дойдет ли пепел до Москвы? До Москвы пепел явно не дойдет, потому что он будет двигаться в направлении на восток», — заверил эксперт.

Он напомнил, что Шивелуч извергается довольно часто. А вот сильные выбросы происходят один-два раза в год. С учетом сложившейся ситуации изменения в маршрутах самолетов — отработанная схема, подчеркнул Плечов.