Холодильник с телами инопланетян показали знаменитому иллюзионисту в США

Ученые хранят тела пришельцев в огромном бункере-холодильнике. Израильский иллюзионист Ури Геллер рассказал в интервью Daily Star об экскурсии в такое хранилище.

Он заявил, что искренне верит в существование пришельцев, потому что 50 лет назад видел их своими глазами. Немецкий ученый-нацист Вернер фон Браун, бежавший в США, якобы провел его в специальный бункер-холодильник, где хранились тела инопланетян.

Однажды ученый вывел Геллера на парковку, затем отвез к бетонному зданию. Хранилище находилось в его основании на глубине нескольких лестничных пролетов.

«Там, внутри огромного холодильника размером с мой музей, я увидел тела инопланетян, лежащие в стеклянных трубках, полностью замороженные», — сказал Геллер.

На телах многих из них, по словам иллюзиониста, виднелись следы ранений. Он не стал описывать внешность пришельцев, заявив лишь, что считает теорию о пришельцах-рептилоидах самой безумной.

Ранее Пентагон рассекретил вторую серию документов об НЛО. В досье включили показания разведчика о загадочных объектах, окруживших вертолет.