В США рассказали о четырех видах пришельцев

Бывшие сотрудники ЦРУ и советники Пентагона доктор Хэл Путхофф и Эрик Дэвис заявили, что в рамках американских программ на Земле действительно были обнаружены инопланетные корабли и по меньшей мере четыре вида инопланетян. Об этом сообщило издание Daily Star .

Путхофф рассказал в подкасте Diary of a CEO, что у него не было прямого доступа к этой информации, но он верит людям, с которыми общался. По словам Дэвиса, инопланетяне делятся на четыре типа — «серых», или так называемых греев, «нордиков», «инсектоидов» и «рептилоидов».

«Серые» маленького роста, безволосые и с большими глазами. «Нордики» размером с человека, похожи на жителей Северной Европы. У «рептилоидов» чешуя и хвосты, а «инсектоиды» похожи на богомолов.

Путхофф отметил, что вокруг этой темы долгое время существовала культура секретности. Кроме того, ЦРУ годами распространяло дезинформацию об НЛО, чтобы снизить интерес общественности. При этом ни Путхофф, ни Дэвис не представили доказательств в подтверждение своих слов.

Ранее ФБР подтвердило подлинность фотографии существа с головой богомола, сделанной на Тайване в 2011 году.