TML Studios: экс-президент США Трамп может знать правду об НЛО
Экс-президент США Дональд Трамп может знать правду о неопознанных летающих объектах. Такие данные приводятся в новом сериале «Странные и подозрительные» студии TML Studios, сообщил сайт kp.ru.
Предположительно, бывший американский лидер опасается, что его убьют, если он расскажет секретные сведения об НЛО.
«Возможно, есть причина, по которой он не хочет раскрывать тайну. <…> Это довольно тревожно», — отметили в студии.
Сотрудники TML Studios также считают, что существует «множество разоблачителей» существования инопланетных форм жизни.