TML Studios: экс-президент США Трамп может знать правду об НЛО

Экс-президент США Дональд Трамп может знать правду о неопознанных летающих объектах. Такие данные приводятся в новом сериале «Странные и подозрительные» студии TML Studios, сообщил сайт kp.ru.

Предположительно, бывший американский лидер опасается, что его убьют, если он расскажет секретные сведения об НЛО.

«Возможно, есть причина, по которой он не хочет раскрывать тайну. <…> Это довольно тревожно», — отметили в студии.

Сотрудники TML Studios также считают, что существует «множество разоблачителей» существования инопланетных форм жизни.

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Краткая история Украины. Кто, когда и зачем создал ее

«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к штрафам за дымящих детей?

Продажа стройматериалов и парковочных мест. Как мошенники разводят россиян в домовых чатах?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте