Тихоокеанский рубеж. Что происходит на базе США, откуда в 1945-м взлетали бомбардировщики

Американцы начали восстанавливать свою военную базу на острове Тиниан. Это показали фото со спутников, сделанные с конца 2023-го по январь 2025-го. Именно оттуда 80 лет назад стартовали бомбардировщики с ядерным грузом для Хиросимы и Нагасаки. Зачем США вновь понадобилось старое пристанище в Тихом океане — в материале 360.ru.

Где находится остров Тиниан Остров Тиниан, сегодня относящийся к Северным Марианским островам, европейцы открыли для себя в 1669 году. Традиционно не интересуясь мнением местного населения, пришельцы назвали новую землю владением Испании. Два века спустя эту недвижимость продали Германии, а в 1914-м началась японская оккупация, которую позже легализовала Лига Наций — тогдашний прообраз ООН. Японцы с умом подошли к возможностям новой территории и вдобавок к сахарному тростнику стали выращивать там кофе и хлопок, строили дороги, школы, порты. При этом они в упор не видели стратегического значения острова в западной части Тихого океана, который располагался всего в двух с половиной тысячах километров от материковой Японии.

Фото: Открытка с видом острова Тиниан, приблизительно 1820–1839 годы. Stapleton Historical Collection / www.globallookpress.com

Зато это прекрасно заметили американцы и летом 1944 года за неделю вынесли восемь тысяч бойцов японского гарнизона (выжили всего 313 человек).

Американская база на Тиниане Янки отбили себе Тиниан. За год они возвели военно-морскую базу с двумя большими аэродромами, гаванью, складами, просторным жильем для военных и лагерем для интернированных гражданских. Особняком на острове разместилась 509-я смешанная авиагруппа. Два их тяжелых бомбардировщика дальнего действия B-29 в августе 1945-го стартовали с Тиниана, чтобы сбросить атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Это убило и искалечило сотни тысяч мирных людей. Никто до сих пор не извинился.

Фото: Хиросима после бомбардировки, август 1945 года. Keystone Pictures Agency/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Что происходит на базе США в Тихом океане сейчас После войны Тиниан стал одним из 14 островов, входящих в состав Содружества Северных Марианских островов, то есть остался под контролем США. Базу они свернули, но небольшой контингент американской армии там остался, так что янки периодически проводили военные учения. В 80-х годах ради этого даже реанимировали одну взлетно-посадочную полосу. Внезапно на фоне все более напряженных отношений с КНР американцы осознали уязвимость своих авиабаз в Японии и на Гуаме: они прекрасная мишень для крылатых и баллистических ракет Китая. Того самого, которому администрация президента США Джо Байдена отвела роль одной из главных угроз национальной безопасности.

Серьезные движения на острове Тиниан стали заметны в 2023 году. Этому немало способствовал визит на Тайвань Нэнси Пелоси, на тот момент спикера палаты представителей американского конгресса, а позднее — эпизод с таинственным китайским НЛО, оказавшимся гражданским метеозондом, который случайно долетел до Соединенных Штатов. В итоге в американском военном бюджете на 2024-й появились новые статьи расходов примерно в 129 миллионов долларов. Деньги потрачены не зря: спутниковые снимки, сделанные аппаратами частной компании Planet Labs в период с 3 декабря 2023-го по 29 января 2025-го, показали масштабную реконструкцию некогда заброшенного North Field. Это один из двух основных аэродромов островной военной базы.

Фото: Посадка японского C-130 «Геркулес» на острове Тиниан, 12 июля 2023 года. Courtesy Photo / www.globallookpress.com

Взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и прочую инфраструктуру очистили от многолетних зарослей, заменили изношенное дорожное покрытие. К тому же в прошлом году был заключен пятилетний контракт, предусматривающий модернизацию аэродрома на сумму 409 миллионов долларов. Недавно избранный президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин тепло отзываются друг о друге, но каждый преследует прежде всего интересы своего государства. А они конкуренты, то есть вероятные противники в случае крупномасштабного конфликта в Тихом океане. Поэтому Соединенные Штаты логично предпочитают готовить сани летом. Черт, все крадут идеи у русских!