«Город, я знаю, не Ангола». Байден запутался в географии во время поездки в Африку

Байден во время выступления в Музее рабства назвал Анголу городом

Президент США Джо Байден прибыл в Анголу с трехдневным визитом. Вместо того, чтобы укрепить отношения с этой центральноафриканской страной, он вновь попал впросак и назвал ее городом. Об этом сообщила газета The New York Post .

Политик выступил в Музее рабства в городе Луанда. Он объявил о выделении одного миллиарда долларов на укрепление продовольственной безопасности Анголы и отметил дипломатические усилия президента Жоау Лоуренсу, а затем запутался в географической принадлежности принимающей стороны.

«Вы знаете, Ангола — яркий город! Эм, смотрите, не город. Город, я знаю, не Ангола, но в Анголе яркий город!» — сказал политик.

Байден впервые посетил Анголу с официальным визитом в качестве президента США. Лоуренсу принял его с военными почестями в своей резиденции в Луанде, а затем отправился с ним в Музей рабства. Американский президент посетит также провинцию Бенгела. На время его приезда власти запретили уличную торговлю, перенесли похороны и перекрыли дороги.

Перед поездкой в Африку Байден спровоцировал скандал, помиловав своего сына Хантера. Избранный президент Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск осудили его решение.