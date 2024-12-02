Маск увидел тревожный сигнал в решении Байдена по сыну

Президент США Джо Байден решением помиловать своего сына Хантера поставил под сомнение целостность страны. На это в соцсети X указал миллиардер Илон Маск.

«Темы с наркотиками меня не волнуют, но нехорошо ставить целостность Соединенных Штатов под сомнение», — заявил он.

Также бизнесмен ответил на пост писателя Бена Шапиро о том, что период, на который распространяется помилование сына Байдена, начнется лишь с 1 января 2014 года. По его словам, Байден-младший начал работать в компании Burisma с апреля 2014-го.

«Наверное, совпадение», — добавил Маск и прикрепил эмодзи, закатывающий глаза.

Ранее Байден подписал указ о помиловании сына, заявив, что решение продиктовано его убеждением в несправедливости уголовного преследования. Победивший на президентских выборах Дональд Трамп назвал такой шаг нарушением норм правосудия и злоупотреблением.