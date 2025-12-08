Фермер нашел в желудке забитой коровы кошелек с деньгами

В башкирской деревне Толпарово Гафурийского района фермер заколол корову и обнаружил в ее желудке необычный предмет — целый кошелек с пятитысячными купюрами и документами. В распоряжении 360.ru оказалась видеозапись, на которой мужчина промывает пятитысячные купюры.

Фермер признал, что зарезал корову из-за того, что она все время бродила по свалкам.

«Из желудка вышло 30 килограммов мусора! Самое главное — внутри лежал кошелек с деньгами. Верите или нет?! Деньги приличные», — заявил владелец коровы.

На записи видна довольно толстая пачка пятитысячных купюр. Точная сумма найденных денег пока неизвестна.

Он подумал, что корова, вероятно, съела кошелек вместе с мусором. В нем, кроме денег, были документы на имя Дорофеева. В Толпарово, где живут в основном башкиры, такой фамилии нет. Скорее всего, кошелек потерял не местный житель, а турист.

Фермер отмыл бумажник с деньгами и намерен найти владельца, чтобы вернуть потерю.

