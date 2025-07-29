Амурчанка случайно выбросила многомиллионное наследство

Жительница Амурской области случайно выбросила на свалку крупную сумму денег, доставшуюся ей по наследству от отца. Наличные нашли в мусорке соседи и успели их потратить, сообщил Telegram-канал Baza .

У Натальи из Завитинска в начале июля умер отец. После похорон девушка устроили в его доме уборку и выбросила ненужные вещи на свалку. Она знала, что отец копил наличные, чтобы купить дом в Подмосковье. Накопилось шесть миллионов рублей. Но денег Наталья нигде не нашла.

Позже по городу пошел слух, что соседи девушки нашли крупную сумму денег, и она направилась к ним, чтобы поговорить. Соседи не признались, что нашли наличные, и Наталья заявила о пропаже в полицию.

Правоохранители установили, что соседи действительно сорвали джекпот: накопленные деньги мужчина хранил в упаковках из-под муки, которые Наталья выкинула на свалку. «Удачливая» соседка призналась, что часть денег потратила на выпивку и сауну, а остальные якобы украли какие-то подростки. Однако позже выяснилось, что женщина успела купить себе дом.

В Нижнем Новгороде раскрыли схему мошенничества, которая обогатила злоумышленницу на 15 миллионов рублей за три месяца. Механизм продуман так, что привлечь обманщицу к ответственности было нереально.