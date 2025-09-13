Женщины напрасно отказываются от общения с альфа-самцами, предпочитая более мягких мужчин. Клинический психолог, сексолог Сергей Волков заявил, что их дети не увидят пример деятельного и ответственного мужчины. Об этом сообщили «Известия» .

«Альфа — это ядро развития общества, они обеспечивают его безопасность, благосостояние и суверенитет, но в семейной жизни ими невозможно управлять», — сказал он.

Исследование аналитического агентства «ПрессИндекс» об упоминании 50 терминов из сленга поколений зумеров и альфа показало, что самыми популярными у женщин стали сигма — харизматичные, но отказавшиеся от гонки за лидерство мужчины. Волков предупредил, что это не лучший выбор, ведь такие партнеры запросто бросают жен.

Безынициативные великовозрастные скуфы, по его мнению, неспособны подать сыновьям пример успешного родителя, заботливые масики теряются в сложных ситуациях, а тюбики слишком инфантильны. Клинический психолог счел ошибкой отказ некоторых женщин от общения с альфа-самцами.

Ранее столичные мастера маникюра рассказали о двукратном росте спроса на свои услуги у мужчин. По их словам, представители сильного пола решили ухаживать за ногтями, чтобы не прослыть скуфами.