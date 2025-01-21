Московские мужчины массово делают педикюр, чтобы не «превращаться в скуфов»

Мужчины в Москве стали в 1,5–2 раза чаще обращаться к сфере бьюти-услуг по сравнению с началом 2024 года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, парни в основном ходят к мастерам на дом. Это связано с двумя причинами. Во-первых — стесняются показываться в салонах, во-вторых — среди услуг в большинстве салонов нет мужского педикюра. Именно эта процедура стала самой популярной у клиентов мужского пола.

Также мастера маникюра описали портрет типичного клиента-мужчины: лысый, с большим животом, 35-45 лет. В месяц у одной работницы индустрии красоты таких около 20. Во время сеансов посетители признавались, что не хотят «превращаться в скуфов», поэтому занялись собой.

В ноябре прошлого года директор брачного агентства «Аврелиан» заявил, что мужчины в Москве устали от «искусственных» женщин. Теперь у них большой запрос на искренность, а сделанными губами и грудью уже никого не удивить.