«Был скуфом, стал масиком». Певец Стас Михайлов преобразился

Известный певец Стас Михайлов сбросил 17 килограммов. Об этом артист сообщил в программе «Шоу Воли» на телеканале ТНТ .

Музыкант отметил, что среди поклонников его новый образ вызвал неоднозначную реакцию, некоторые из них выразили недовольство изменениями.

«Я за 100 килограммов весил, стало интересно это изменить. Теперь петь и двигаться мне гораздо легче. Начал есть один раз в день, мне хорошо», — сказал он.

Комик Павел Воля подчеркнул, что Михайлов помолодел на несколько лет после того, как обзавелся пышной шевелюрой и сбросил лишний вес.

«Был скуфом, а стал масиком», — пошутил он.

Михайлов заметил, что из-за своего характера не прислушивается к мнению других людей.

«Мне важно чувствовать себя комфортно и спокойно. В моем образе нет ничего особенного», — резюмировал певец.

Ранее Михайлов выступил в пиджаке нараспашку, с пышной бородой и шевелюрой, за что поклонники сравнили его с Филиппом Киркоровым.