«Был скуфом, стал масиком». Певец Стас Михайлов преобразился
Певец Стас Михайлов похудел на 17 килограммов
Известный певец Стас Михайлов сбросил 17 килограммов. Об этом артист сообщил в программе «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.
Музыкант отметил, что среди поклонников его новый образ вызвал неоднозначную реакцию, некоторые из них выразили недовольство изменениями.
«Я за 100 килограммов весил, стало интересно это изменить. Теперь петь и двигаться мне гораздо легче. Начал есть один раз в день, мне хорошо», — сказал он.
Комик Павел Воля подчеркнул, что Михайлов помолодел на несколько лет после того, как обзавелся пышной шевелюрой и сбросил лишний вес.
«Был скуфом, а стал масиком», — пошутил он.
Михайлов заметил, что из-за своего характера не прислушивается к мнению других людей.
«Мне важно чувствовать себя комфортно и спокойно. В моем образе нет ничего особенного», — резюмировал певец.
Ранее Михайлов выступил в пиджаке нараспашку, с пышной бородой и шевелюрой, за что поклонники сравнили его с Филиппом Киркоровым.