Британец неожиданно разлюбил пить пиво и узнал, что болен раком крови

Британский пенсионер Энди Янг внезапно обнаружил, что разлюбил пиво, при обследовании у него диагностировали рак. Об этом сообщило Daily Mail .

Мужчина всю жизнь отличался отменным здоровьем, почти 20 лет работал без больничных. На медосмотре двумя годами ранее никаких отклонений у него не нашли.

Через пару месяцев после выхода на пенсию 62-летний Янг обнаружил, что ему неприятно пить пиво, которое он любил всю жизнь и варил у себя дома.

Терапевт сначала выявил почечную недостаточность, при дальнейшем обследовании диагностировали множественную миелому — одну из разновидностей рака крови. Заболевание нельзя полностью вылечить, но можно достичь ремиссии.

Пенсионер проходит курс химиотерапии и готовится к трансплантации стволовых клеток. Он уже чувствует себя лучше, вкус к любимому напитку вернулся.

Ранее бразильский блогер Тиаго Питтан, больной раком, организовал себе прижизненные поминки. Через месяц он умер.