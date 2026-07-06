Бразильский блогер организовал поминки при жизни и через месяц умер

Житель штата Мату-Гросу-ду-Сул знал, что умирает, и 30 мая собрал в городе Кампу-Гранди большую вечеринку, пригласив туда всех своих друзей. В воскресенье, 5 июля, в соцсетях появилось видеообращение мужчины.

«Мне хорошо, я спокоен и счастлив. Все это того стоило. У меня была хорошая жизнь. Я победил», — заявил Питтан.

Той же ночью блогер скончался.

Ранее в Китае от рака умерла популярная блогерша Чжу Минъюэ. Ей был 41 год. О своем диагнозе женщина рассказала подписчикам полтора года назад и с тех пор делилась с ними подробностями лечения.