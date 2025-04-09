В техасском парке дикой природы страус напал на бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. От неожиданности политик выругался. Его жена Кэрри Джонсон рассказала об этом случае в Instagram*.

«Слишком смешно, чтобы не поделиться», — подписала она видео из семейной поездки.

Семья посетила ресторан в Лейк-Гренбери и парк «Долина динозавров» примерно в 120 километрах к юго-западу от Далласа. На видео попал момент, когда к машине Джонсона подошел страус и через открытое окно ущипнул водителя за руку. Бывший премьер выругался, несмотря на присутствие маленького сына, и резко нажал на газ.

Джонсон ушел в отставку в 2022 году, на посту премьер-министра Великобритании его сменила Лиз Трасс. Именно его министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал виноватым в затягивании конфликта на Украине.

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