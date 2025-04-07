На Бориса Джонсона напал страус

Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону досталось от страуса, который заинтересовался его машиной. Об этом сообщила жена политика Кэрри в соцсетях.

Женщина опубликовала видео, на котором птица просунула голову в салон и ущипнула бывшего главу британского правительства, сидевшего за рулем, за руку. Вскрикнув от боли, Джонсон резко нажал на педаль газа.

В сентябре прошлого года представители российского общественного движения «Зов народа» предложили возбудить уголовное дело против Джонсона за призывы к терроризму и покушение на безопасность России.

Поводом стал разговор экс-премьера Британии с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, когда Джонсон поддержал идею предоставить Украине ракеты ATACMS, чтобы снести Крымский мост.