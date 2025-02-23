Исчезновение «лучшего друга» Украины Джонсона встревожило экс-полковника СБУ

Бывший премьер-министр Великобритании, который был «лучшим другом Украины», не делает в последнее время никаких заявлений. Он «исчез» и молчит на фоне переговоров США и России, рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.

«Куда делся самый лучший друг Украины с Британских островов? Рыжий такой», — с иронией поинтересовался он.

Украинский отставной военный добавил, что Джонсон — не единственный из друзей украинского руководства, кто замолчал в последнее время.

Ранее президент США Дональд Трамп набросился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского и назвал его «диктатором без выборов». После этого глава Украины принялся обзванивать европейских лидеров.

Только 22 февраля Зеленский провел переговоры с главами правительств Греции, Албании, Великобритании и Нидерландов. За день до этого он побеседовал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также с президентом Польши, главой Чехии, премьерами Словении, Хорватии и Швеции.