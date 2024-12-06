Орбан: Украина поставила не на ту лошадь, отказавшись от мира с Россией

Отказом от мирного договора с Россией в 2022 году Украина поставила «не на ту лошадь». Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Под вилянием англосаксов они не сделали этого в апреле 2022 году. На мой взгляд, Украина просто поставила не на ту лошадь, выбрала не ту стратегию, когда у нее был шанс на прекращение огня с Россией или подписание договора о мире», — сказал он.

Венгерский политик также назвал совершенно бесстыдным предложение государственного секретаря США Энтони Блинкена снизить возраст мобилизации на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил, что весной 2022 года Запад прикрыл срыв переговоров между Россией и Украиной провокацией в Буче, о которой теперь предпочитает не вспоминать. По его словам, на продолжение конфликта повлияли европейские политики, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.