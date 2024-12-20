Второй за сутки краснокнижный дельфин погиб в Черном море

Тело второго за сутки краснокнижного дельфина нашли в мазуте после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов на Черном море. Об этом РИА «Новости» заявила директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей.

Мертвого китообразного обнаружили на анапском пляже в Джемете. Точная причина смерти самки редкого вида дельфина пока неизвестна.

«Она (азовка — прим. ред.) была истощена, с признаками заболевания. Здесь сложно сказать, отчего она погибла — или оттого, что заплыла в мазут, или раньше, или мазут добил ее окончательно», — сказала Белей.

Волонтеры, которые сейчас занимаются расчисткой пляжей Краснодарского края от мазута, полагают, что количество погибших и пострадавших животных может увеличиваться, если млекопитающие не успели вовремя эвакуироваться.

Сотрудники «Дельфы» напомнили, что, при нахождении рядом с загрязнениями или употреблении в пищу зараженной рыбы, дельфины могут получить ожоги кожи и слизистых и острую интоксикацию.

Накануне спасатели в Анапе вытащили тело первого погибшего из-за разлива мазута китообразного — самки редкого дельфина.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» затонули в Керченском проливе 15 декабря. В результате ЧП произошел разлив мазута. Специалисты установили в акватории боновые заграждения для защиты от загрязнения, а сотни волонтеров вышли на расчистку береговой линии.