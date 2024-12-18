«Такого ажиотажа не помню». Сотни людей захотели оказать помощь после ЧП с танкерами

Тысячи волонтеров вызвались помочь в очитке пляжей в Краснодарском крае от нефтепродуктов, которые попали в Черное море после крушения танкеров. Об этом сообщил эколог Георгий Каваносян в своем Telegram-канале .

«Такого ажиотажа среди волонтеров я не помню. Тысячи людей хотят помочь: отправить деньги, поехать отмывать птиц, убирать мазут, варить плов, чтобы накормить волонтеров. <…> Слов нет. Суперлюди», — написал он.

Эколог отметил, что на просьбы о помощи отозвались не только волонтеры, но и все поддержки, хосписы для диких животных и питомники. Речь идет об организациях по всей стране.

Также Каваносян опубликовал видео с одного из пляжей в Анапе. На кадрах видно, что территорию залило мазутными пятнами. По словам эколога, вокруг стоит «вонища страшная». В некоторых местах нефтяные продукты достигли 30 сантиметров в высоту.

Волонтеры сейчас усиленно помогают пострадавшим водоплавающим птицам.

Ранее эколог Анатолий Баташев заявил, что после происшествия в Черном море нужно по максимуму собрать мазут с береговой линии, чтобы нефтепродукты не ушли в глубокие слои пляжей. В противном случае последствия для природы будут катастрофическими.