В Новосибирской области с начала года ликвидировали 70 медведей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минприроды региона.

В ведомстве отметили, что жители перестали сообщать о встречах с животными возле населенных пунктов. Однако режим повышенной готовности в области пока действует.

За этот же период, по данным агентства, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре отстрелили 145 бурых медведей, выходивших к людям.

Ранее зоолог Михаил Кречмар сравнил массовые выходы хищников с ситуацией, сложившейся в 1962 году. Он рекомендовал объяснять людям, что отстрел животных может быть частью управления дикой природой.