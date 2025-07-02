В Москве 2 июля начнется дождь и поднимется ветер

Днем 2 июля в Москве и Подмосковье температура воздуха составит от +18 до +20 градусов. Информацию об этом опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

Днем погода будет облачной с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до +13...+15 градусов. Местами пройдут небольшие, где-то умеренные дожди. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что с понедельника, 30 июня, в Москве похолодает. Температура опустится до отметки +15 градусов, ожидаются сильные осадки.

Ранее пресс-служба Роскосмоса опубликовала спутниковый снимок циклона «Корнелиус», который принес в столицу похолодание и ливни с севера Атлантики. Москва оказалась в самом центре.