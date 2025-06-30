Обрушившийся на Москву циклон «Корнелиус» сняли из космоса

Принесший в Москву резкое похолодание и ливни с севера Атлантики циклон «Корнелиус» сфотографировали российские погодные спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Снимок опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

Российская столица оказалась в самом центре закрутившегося циклона.

«Одеваемся теплее и ждем хорошей погоды», — обратилась к подписчикам пресс-служба госкорпорации.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в комментарии 360.ru заявил, что «Корнелиус» установит новые погодные рекорды в понедельник и вторник. Он пояснил, что количество осадков в Москве превысит месячную норму, а атмосферное давление окажется самым низким с 1980 года.

Бушевать циклон прекратит только в конце наступившей недели.