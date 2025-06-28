После выходных в Москве похолодает

Синоптик Леус: с 30 июня температура в Москве опустится до +15

Жителей и гостей Москвы с понедельника ждет похолодание, а также сильные дожди. Температура опустится до отметки +15 градусов, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он спрогнозировал обильные дожди и ветер в столице с 30 июня.

«Осадков к сегодняшнему дню выпало 57 миллиметров, что составляет 74% от нормы, и в до конца июня дождей еще прибавится, особенно в понедельник», — подчеркнул специалист.

Днем 30 июня ожидается ветреная погода с температурой от +15 до +17 градусов. Атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба, что на 17-19 единиц ниже нормы. Небо в понедельник затянут облака, прогнозируются сильные дожди.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что 28 июня столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 23 градусов. Атмосферное давление упадет до отметки в 740 миллиметров ртутного столба.