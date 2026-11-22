В Московском регионе днем 22 ноября начались осадки в виде мокрого снега. Местами они могут осложнить дорожную обстановку.

В субботу температура в Москве составит от 0 до +2 градусов, в Подмосковье — от −2 до +3. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. В связи с этим в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности.

По прогнозу Гидрометцентра, небольшие осадки сохранятся и ночью. Температура в Московской области может опуститься до −3 градусов. Водителям рекомендуют учитывать риск скользкого покрытия и соблюдать осторожность.