Путин указал на проблему обмеления Каспия

Нельзя допустить, чтобы у Каспия сложилась судьба как у Аральского моря, поэтому нужно предотвратить его обмеление. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками Международного конгресса молодых ученых.

«Мы ни в коем случае не должны допустить с Каспием того, что произошло с Аральским морем. <...> Там лужи только одни остались. Не знаю, можем ли мы что-то сделать, потому что природа — это мощная система», — сказал он.

При этом глава государства указал, что правительство уже получило от него поручение подготовить программу действий в вопросе борьбы с обмелением Каспийского моря.

В ходе общения с участниками встречи Путин также сообщил, что Запад превратил борьбу с изменениями климата в новый вид порабощения стран Африки и Латинской Америки. Глава государства подчеркнул, что представители стран Глобального Юга назвали новое поведение европейских лидеров климатическим колониализмом.