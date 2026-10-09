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    Зоолог объяснил, как пауки помогают спасти комнатные цветы

    Зоолог Гомыранов: пауки уничтожают комаров и тлю

    Фото: РИА «Новости»

    Поселившийся в квартире или дома паук может стать незаметным помощником, охотясь на мух, комаров, мошек и других насекомых. Об этом 360.ru сообщил зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов.

    «Самое главное, что пауки являются регуляторами численности всех других беспозвоночных, которые мельче по размеру. Они всех их едят. И при этом они не приносят вреда», — отметил эксперт.

    В частности, пауки могут помочь спасти от вредителей домашние цветы: они отлавливают тлю и трипсов, которые наносят вред комнатным растениям.

    Подробнее о том, почему пауков не стоит убивать и что говорят о них народные приметы, читайте в нашем материале.

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