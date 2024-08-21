Уровень воды в Амуре у Хабаровска вырос на 10 сантиметров

МЧС: уровень воды в реке Амур у Хабаровска превысил отметку в 4,5 метра

Уровень реки Амур у Хабаровска на шесть сантиметров превысил отметку неблагоприятного явления. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

За последние сутки вода поднялась на 10 сантиметров. По прогнозу гидрологов, в ближайшие дни рост продолжится и к 25–27 августа может достигнуть отметки 500 сантиметров. Кроме того, в ближайшие дни в Хабаровском крае ожидаются ливни.

«В результате подъема воды отмечается подтопление территорий на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Всего в настоящий момент в зоне паводка 116 дачных участков», — передали в МЧС.

Сейчас в 12 населенных пунктах региона подтоплены 125 приусадебных и четыре земельных участка, а также 10 отрезков дорог в поселках.

В начале августа режим ЧС ввели в Бурятии из-за наводнения. Самая сложная ситуация складывалась в Заиграевском районе, где из берегов вышли реки Илька и Ара-Кижа. Потоки воды смыли два автомобильных и три пешеходных моста. Оказались перекрытыми дороги к нескольким населенным пунктам.

Паводком также повредило три моста на трассе Улан-Удэ — Чита. Движение остановили, потому что из-за обильных осадков и подъема уровня воды один из участков дороги «Байкал» оказался полностью размыт.