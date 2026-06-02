Ученые обнаружили странную закономерность в географии мегапожаров

Guardian: ученые выяснили, почему пожары чаще происходят в богатых странах

Климатологи обнаружили, что разрушительные лесные пожары в 2025 году чаще всего случались в богатых регионах Северной Америки, Европы и Азии. Это связано с высокой концентрацией углекислого газа и особенностями землепользования, сообщила газета The Guardian .

В глобальном масштабе площадь, опустошенная в 2025 году огнем, сократилась. Пострадали всего 335 миллионов гектаров, это второй самый низкий показатель с 2002 года.

Однако ученые заметили закономерность. Мегапожары чаще охватывали экономически развитые страны и наносили им гораздо больший урон. В историю вошли природные пожары в Калифорнии, Шотландии, Испании, Португалии и Южной Корее.

«Мы наблюдаем растущее несоответствие между общей площадью выгоревшей территории и реальными последствиями», — сказал климатолог из Университета Восточной Англии Мэтью Джонс.

Он возглавил исследовательскую группу, которая искала причину такой избирательности стихии. По версии специалистов, крайне разрушительными прошлогодние пожары в богатых странах сделали глобальное потепление в сочетании с загрязнением воздуха углекислым газом и спецификой современного землепользования.

Территории на стыке дикой природы и городской застройки попали в зону повышенного риска. Например, в южной Калифорнии и Южной Корее сильные ветра и сухая растительность разносили огонь по густонаселенным районам, вызывая исключительную смертность, массовые эвакуации и значительные разрушения инфраструктуры.

Ранее январские пожары 2025 года признали крупнейшими в истории Калифорнии. Губернатор Гэвин Ньюсом оценил ущерб в 40 миллиардов долларов.