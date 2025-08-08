Тысячи калифорнийцев покинули дома из-за лесных пожаров
CNN: более 50 тысяч калифорнийцев предупредили о необходимости эвакуироваться
Власти калифорнии объявили эвакуацию из ряда районов Калифорнии на фоне масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил телеканал CNN.
Более 50 тысяч человек уже покинули свои дома или получили предупреждение об эвакуации.
Очередной очаг разгорелся в горной местности к северу от Лос-Анджелеса 7 августа. Он распространился на площади более 2,3 квадратных километра. Пожару присвоили название Canyon Fire, спасатели до сих пор не смогли его локализовать. Сейчас пламя движется на восток.
Ранее в Калифорнии увеличилась сейсмическая активность — из-за этого в штате появились трещины на дорогах и возникли перебои с подачей воды. Геологическая служба США зафиксировала, что разлом Конкорд сдвинулся на четыре метра. Специалисты предположили, что в регионе произойдет землетрясение магнитудой шесть-семь баллов.
Ученые продолжили наблюдать за разломом. По их словам, сейсмическая активность будет зависеть от динамики накопленного напряжения в земной коре.