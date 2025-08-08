Тысячи калифорнийцев покинули дома из-за лесных пожаров

CNN: более 50 тысяч калифорнийцев предупредили о необходимости эвакуироваться

Власти калифорнии объявили эвакуацию из ряда районов Калифорнии на фоне масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил телеканал CNN .

Более 50 тысяч человек уже покинули свои дома или получили предупреждение об эвакуации.

Очередной очаг разгорелся в горной местности к северу от Лос-Анджелеса 7 августа. Он распространился на площади более 2,3 квадратных километра. Пожару присвоили название Canyon Fire, спасатели до сих пор не смогли его локализовать. Сейчас пламя движется на восток.

Ранее в Калифорнии увеличилась сейсмическая активность — из-за этого в штате появились трещины на дорогах и возникли перебои с подачей воды. Геологическая служба США зафиксировала, что разлом Конкорд сдвинулся на четыре метра. Специалисты предположили, что в регионе произойдет землетрясение магнитудой шесть-семь баллов.

Ученые продолжили наблюдать за разломом. По их словам, сейсмическая активность будет зависеть от динамики накопленного напряжения в земной коре.