Знали об угрозе заранее. Американские власти могли предотвратить пожары в Калифорнии

Пожар Палисейдс, бушующий в одноименном районе Лос-Анджелеса, могли предотвратить местные власти. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на чиновников пожарного департамента округа.

Об угрозе было известно заранее, и у чиновников были возможности подготовиться к борьбе со стихией. Однако никакие меры не предпринимались.

«Когда пожарный департамент Лос-Анджелеса получил экстренные предупреждения об опасных для жизни ветрах, высшие чины решили не направлять на экстренное развертывание около тысячи готовых к работе пожарных и десятки водовозных машин», — сообщили источники издания.

Дополнительных сотрудников и пожарные машины задействовали лишь после того, как пожар уже стал неконтролируемым.

Одной из жертв бушующей в Калифорнии стихии стала актриса Дэлис Карри. Она заживо сгорела в своем доме.