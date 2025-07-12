Проезд по внешней стороне МКАД закрыли из-за непогоды

Городские службы перекрыли движение на внешней стороне МКАД из-за подтопления в районе съезда № 15. Об этом сообщила пресс-служба дептранса Москвы.

Подтопление проезжей части произошло на внешней стороне 16-го километра МКАД. Оперативные службы устраняют последствия аварии.

«Движение по внешней стороне МКАД перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — заявил представитель департамента.

В столице на фоне рекордной жары 12 июля прошел дождь с грозой и усилился порывистый ветер. Дептранс посоветовал автовладельцам выдерживать дистанцию, избегать резких маневров и снижать скорость возле пешеходных переходов. Обстановку на дорогах проконтролируют Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что жаркая погода пойдет на спад 13 июля. С 14 по 20 июля местами в Москве и Подмосковье пройдут дожди.