Тепло, но без пляжа. Метеоролог дал прогноз погоды на начало августа в Москве

Метеоролог Шувалов: в Москве в августе ожидается теплая, но не пляжная погода

Август принесет в Москву потепление, которое продлится несколько недель. Однако пляжный сезон придется закрыть из-за остывания воды в водоемах, сообщил 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Конечно, нужно рассчитывать [на потепление]. Повышение температуры сначала до +22…+24 градусов, с началом следующей недели — до +24…+26 градусов начнется уже в эти выходные», — сказал он.

По словам эксперта, в ближайшую неделю изредка возможны дожди, но преимущественно во второй половине дня.

Прогноз на август, продолжил эксперт, в целом можно назвать благоприятным. Температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до значений около и выше нормы.

«Теплая погода продержится и вторую, и третью неделю августа. Будет по-августовски тепло. Дальше не очень уверен», — уточнил собеседник 360.ru.

Но о купаниях, по его словам, уже можно не думать, поскольку среднесуточная температура пойдет вниз и водоемы остынут. В последние дни вода уже стала холоднее, заметил он.

Самой холодной в предыдущем месяце синоптики назвали ночь на 24 июля. На метеостанции ВДНХ столбик термометра опустился до +12,4 градуса.