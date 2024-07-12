Синоптик пообещал новые жаркие дни в России
Синоптик Вильфанд заявил, что будут новые периоды жаркой погоды в России
Жаркие дни этим летом в России еще наступят, пик температуры будет в последние дни июля и в начале августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передало РИА «Новости».
«Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения», — заявил он.
Синоптик объяснил, что последствием потепления климата на планете стало увеличение повторяемости волн тепла. Знойная жара в России стоит как раз в конце июля и начале августа.
Ранее синоптики заявили, что высокая температура воздуха будет в Ставропольском крае до конца недели. Она достигнет +40 градусов. Осадков не прогнозируется.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жаркое лето продлится в Центральной России не больше трех недель. Уже в середине сезона температура упадет до +25 градусов.