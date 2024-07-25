Москвичей предупредили о похолодании после «симпатичных» выходных

Синоптик Вильфанд: с 29 июля в Москве похолодает на 6-7 градусов

Температура в ближайшие субботу и воскресенье в Москве будет доходить до 28 градусов тепла, однако с 29 июля столбик термометра опустится до +20. Об этом «Интерфаксу» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца этой недели погода комфортная, симпатичная, тут и солнца много и даже повышение температуры в последние два дня недели до +26», — подчеркнул он.

По его словам, уже с понедельника ситуация сильно изменится. Температура будет сохраняться на уровне +18…+22 градуса до середины недели. Вильфанд добавил, что в понедельник пройдет сильный дождь, а в последующие дни наступит облачная погода.

В августе жителей и гостей столицы ожидает температура +19…+24 градуса, подчеркнул он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что 25 июля на столицу обрушатся ливни с грозами. Также ожидается северо-восточный ветер и атмосферное давление ниже нормы.