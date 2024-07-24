Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала июля

Синоптик Леус: ночь на 24 июля стала самой холодной в Москве за месяц

Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Температура на метеостанции ВДНХ опустилась до +12,4 градуса.

«Это самый низкий показатель с начала июля», — отметил Леус.

В центре столицы, на Балчуге, городской «остров тепла» удержал температуру на отметке +17 градусов. В Подмосковье теплее всего было в Долгопрудном, там столбики термометров показали +13,5 градуса. Самый низкий показатель зафиксировали в «полюсе холода» — в Черустях.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о частых волнах жары в Москве. Из-за изменения климата в столице возрастает вероятность смерчей.

В среду в Москве ожидается переменная облачность и до +28 градусов тепла, сообщили «Известия».