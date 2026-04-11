Москва распрощалась со снежным покровом до осени

Снега в Москве весной больше не будет, в следующий раз покров сформируется только осенью. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

По его словам, временный снег, который метеостанции фиксировали в Москве и Московской области накануне, 11 апреля сошел.

«С большой долей уверенности можно говорить о том, что формирование снежного покрова нынешней весной в столичном регионе больше не ожидается, хотя пройти снег еще может», — заявил синоптик.

Также снега стало значительно меньше в центральных регионах России. На утро субботы небольшой покров еще фиксируют отдельные метеостанции в Костромской, Брянской, Калужской, Курской и Тульской областях. Однако, отметил Леус, сегодня или завтра снег растает и там.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что на Пасху погода в Московском регионе может опуститься до нуля.